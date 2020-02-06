Манчестер Юнайтед повесил ценник на Погба

Новости спорта:Поль Погба близок к возвращению в Ювентус.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вероятно, покинет клуб по окончании сезона, сообщает Tuttosport.

Как утверждает источник, хавбек может вернуться в "Ювентус", за который француз выступал в период с 2012 по 2016 год. "Манчестер Юнайтед" оценивает игрока в более чем € 140 млн, однако покупка полузащитника Бруну Фернандеша может снизить цену на футболиста. Ранее появилась информация, что футболисты "МЮ" выступили за то, чтобы Погба ушёл из команды. Игроки считают, что мысли француза уже не с клубом, и Поль негативным образом влияет на настрой команды.

Погба перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне в 7 матчах английской Премьер-лиги француз отдал 2 результативные передачи.

Ранее экс-форвард Динамо попал в сферу интересов Барселоны.