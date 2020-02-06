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Месси хочет смены руководства в Барселоне

Месси хочет смены руководства в Барселоне
19:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси также желает видеть Хави на посту каталонского клуба.

Стали известны пожелания капитана "Барселоны" нападающего Лионеля Месси в отношении будущего клуба.

Как сообщает El Chiringuito TV в "Твиттере", 32-летний футболист хочет, чтобы нынешний президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу покинул свой пост. Также форвард хотел бы видеть на посту главного тренера команды бывшего партнёра по каталонской команде Хави Эрнандеса, в настоящее время занимающего должность наставника катарского клуба "Аль-Садд".

Ранее Месси выразил недовольство высказыванием спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля, заявившего, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

Экс-футболист Барселоны считает, что Месси "одной ногой вне клуба"

Аргентинец предложил французу назвать фамилии тех игроков, которые вели себя подобным образом. В результате в дело вмешался Бартомеу. Выслушав аргументы обеих сторон, он решил не увольнять Абидаля.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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