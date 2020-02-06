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Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться

Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться
20:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Между Лионелем Месси и Марком-Андре тер Штегеном произошел конфликт на тренировке.

На днях Мессирезко ответил спортивному директору Эрику Абидалю на его заявление о том, что некоторые игроки сознательно работали не во всю силу при Эрнесто Вальверде, после чего стали говорить о проблемах внутри коллектива.

Как сообщает El Pais, перед матчем каталонцев с Валенсией на тренировке "сине-гранатовых" схлестнулись Месси и голкипер команды Марк-Андре Тер Штеген. Игроки не поделили спорный мяч, и между ними вспыхнул конфликт.

После этого Месси еще и говорил на повышенных тонах с Жераром Пике.

Месси хочет смены руководства в Барселоне

При этом сообщается, что конфликтом Месси в клубе готовы воспользоваться несколько топ-клубов Европы.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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