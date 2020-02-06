Полиция арестовала 6 человек по делу об интимном видео бывшего тренера Малаги

Новости спорта:Полиция арестовала шесть человек, связанных с распространением видео интимного характера с участием бывшего главного тренера "Малаги" Виктора Санчеса,

Напомним, клуб сначала отстранил, а потом уволил главного тренера, так как в Сеть попало его интимное видео.

По информации EFE, полиция Испании расследует дело с распространением видео и задержала шестерых участников преступления. Отмечается, что трое задержанных из самой Малаги, трое — из пригорода.

Виктор Санчес требует у "Малаги" компенсации в размере € 600 тыс. за предполагаемый моральный ущерб, причинённый ему в связи с увольнением из клуба. Тренер обратился в суд, слушание назначено на 19 февраля.

"Малага" располагается на 18-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании. Клуб набрал 28 очков в 26 турах.