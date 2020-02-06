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Динамо - Стремсгодсет: видео голов

Динамо - Стремсгодсет: видео голов
20:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Смотреть видеообзор контрольного матча Динамо - Стремсгодсет.

Динамо продолжило подготовку к сезону товарищеским поединком против норвежского Стремсгодсета и добыло очередную победу.

Открыть счет киевляне смогли лишь под занавес первой половины игры после роскошного удара де Пены с центра поля.

В середине второго тайма у Динамо произошло несколько замен, а уже вскоре голами отметились Миколенко и Сидорчук. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу киевлян.

Динамо - Стремсгодсет 3:0

Голы: де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 81.

Видео матча:

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Динамо: Бойко (Бущан, 46) — Караваев (Кендзера, 67), Сирота (Попов, 67), Романчук (Кадири, 67), Пиварич (Вербич, 75) - Шапаренко (Буяльский, 67), Андриевский (Сидорчук, 67) — де Пена (Миколенко, 67), Сухоручко (Дуэлунд, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46) - Русин (Соль, 46).

Стремсгодсет (стартовый состав): Михра, Микельсон, Ханссен, Чамба, Парр, Икауниекс, Штенхель, Майгаард, Токстад, Сальвесен, Мава.

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