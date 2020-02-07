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Пике высказался о конфликте Месси и Абидаля

Пике высказался о конфликте Месси и Абидаля
07:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Защитник призывает всех исполнять свою работу, а не ругаться.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал конфликт между капитаном команды Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

«Думаю, каждый знает, что он сделал правильно, а что нет. Так что мы должны продолжать работать, а не бросать всё друг другу в лицо до конца сезона, потому что это не поможет.

Мы должны сосредоточиться на нашем игровом стиле и на том, чтобы побеждать. В этом клубе мы опираемся на победы и должны вернуться к этой идеологии.

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Мы способны продолжать это делать, и каждый день работаем над собой, чтобы с каждым разом становиться всё ближе к реализации тренерской идеи. В нашей раздевалке невероятное единение», - сказал Пике.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» проведет встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Эрик Абидаль, Жерар Пике, Новости футбола.
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