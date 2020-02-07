Зидан - о вылете из Кубка Испании: Мы должны принять поражение

Новости спорта:Зинедин Зидан прокомментировал поражение "сливочных" от Реала Сосьедад.

Реал на домашней арене проиграл Реалу Сосьедад в четвертьфинале Кубка Испанмм, пропусти от соперника 4 гола.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из турнира.

"Это футбол. Время от времени дела идут не так, как надо. У нас была сложная игра, мы боролись до конца. Даже уступая 1:4, мы верили в успех. Поздравляю соперника. Мы должны принять поражение. Мы допустили ошибки в обороне, в первом тайме получалось не все. Мне грустно, но ничего не изменить. Будем думать о следующей игре, которая будет в воскресенье.

Четыре гола на своем поле - много, но мы не будем изменять себе. Мы знали, что будет трудно. Соперник заслужил победу. Это больно, ибо проигрывать не любит никто. Нам нужно принять результат", - приводит слова Зидана AS.