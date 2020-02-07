Ювентус готов продлить контракт с Дибалой

Новости спорта:Ювентус продлит контракт с Пауло Дибалой до 2025 года.

Ювентус продлит контракт с Пауло Дибалой до 2025 года, информирует туринское издание Tuttosport.

Отмечается, что аргентинский нападающий хочет добиться повышения зарплаты до 10 миллионов евро за сезон по новому соглашению.

Действующий контракт Дибалы с бьянконери рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне форвард сборной Аргентины забил десять мячей и отдал семь голевых передач в 26 матчах за Ювентус во всех турнирах.

Старая синьора лидирует в чемпионате Италии, опережая Интер на три очка. В ближайшем туре Серии А команда Маурицио Сарри сыграет с Вероной в гостях.