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Пятница, 07.02.2020
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Ювентус готов продлить контракт с Дибалой

Ювентус готов продлить контракт с Дибалой
12:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ювентус продлит контракт с Пауло Дибалой до 2025 года.

Ювентус продлит контракт с Пауло Дибалой до 2025 года, информирует туринское издание Tuttosport.

Отмечается, что аргентинский нападающий хочет добиться повышения зарплаты до 10 миллионов евро за сезон по новому соглашению.

Действующий контракт Дибалы с бьянконери рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне форвард сборной Аргентины забил десять мячей и отдал семь голевых передач в 26 матчах за Ювентус во всех турнирах.

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Старая синьора лидирует в чемпионате Италии, опережая Интер на три очка. В ближайшем туре Серии А команда Маурицио Сарри сыграет с Вероной в гостях.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
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