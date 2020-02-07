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Швед исключен из заявки Селтика на Лигу Европы

Швед исключен из заявки Селтика на Лигу Европы
13:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Селтик исключил Марьяна Шведа из заявки на матчи плей-офф Лиги Европы.

Селтик исключил Марьяна Шведа из заявки на матчи плей-офф Лиги Европы, о чем сообщает официальный сайт УЕФА.

На днях главный тренер Кельтов Нил Леннон признался, что украинец талантлив, но пока не готов к конкуренции с остальными игроками команды.

В нынешнем сезоне Швед сыграл всего в двух матчах за Селтик и отличился одним забитым мячом.

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Примечательно, что единственный гол за шотландскую команду украинский вингер забил в матче еврокубков. Прошлым летом Швед поразил ворота Нымме Калью в квалификации Лиги чемпионов.

В 1/16 финала Лиги Европы Селтик сыграет с Копенгагеном.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Марьян Швед.
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