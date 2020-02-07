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Пятница, 07.02.2020
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Украина узнала двух новых соперников для подготовки к Евро-2020

Украина узнала двух новых соперников для подготовки к Евро-2020
13:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Стало известно о двух новых соперниках сборной Украины в преддверии подготовки к Евро-2020.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.

Подопечные Шевченко встретятся со сборной Северной Ирландии 2 июня в Киеве на НСК Олимпийский. Команда Майкла О'Нила не попала на чемпионат Европы через сито квалификации, однако еще поборется за одну из четырех последних путевок через плей-офф Лиги Наций. Там североирландцы попытаются стать победителями своего Пути против боснийцев, словаков и ирландцев.

Также, ровно за неделю до старта на Евро-2020, 7 июня, во Львове украинцы сыграют со сборной Израиля, у которой ситуация подобна североирландцам. Для выхода на Евро израильтяне должны оказаться сильнее Шотландии, Норвегии и Сербии.

Также Павелко сообщает о том, что запланированный ранее поединок со сборной Кипра пройдет в Харькове 26 мая.

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Помимо этого, "сине-желтые" проведут еще две товарищеских игры в рамках подготовки к форуму: 27 марта на Стад де Франс главная команда страны встретится с действующими чемпионами мира — сборной Франции. А 31-го марта в Шленске сыграют со сборной Польши.

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Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, УАФ.
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