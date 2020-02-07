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Агуэро признан лучшим игроком января в Премьер-лиге

Агуэро признан лучшим игроком января в Премьер-лиге
14:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В прошлом месяце Кун стал лучшим бомбардиром-легионером в истории АПЛ.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро признан лучшим игроком января в английской Премьер-лиге.

Это уже седьмая подобная награда в карьере 31-летнего форварда, по этому показателю он обошел Стивена Джеррарда и Харри Кейна.

В минувшем месяце аргентинец забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в трех матчах чемпионата Англии.

Оформив хет-трик в матче с Астон Виллой, Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги среди легионеров, обойдя по количеству забитых мячей Тьерри Анри (сейчас у Куна 180 голов).

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Также Агуэро установил новый рекорд Премьер-лиги по количеству хет-триков — их теперь на счету аргентинца 12, что на один больше, чем у легенды Ньюкасла Алана Ширера.

Всего в нынешнем сезоне Кун забил 21 мяч в 22 матчах за Манчестер Сити.

В ближайшее воскресенье Горожане дома сыграют против Вест Хэма. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в чемпионате, отставая от Ливерпуля на 22 очка.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Серхио Агуэро, Новости футбола.
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