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Без Реала и Барселоны: результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании

Без Реала и Барселоны: результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании
15:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Испании появится новый обладатель национального кубка по футболу.

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Итоги жеребьёвки:

"Реал Сосьедад" — "Мирандес"

"Атлетик" (Бильбао) — "Гранада"

Первые полуфинальные матчи пройдут 12 февраля. Ответные встречи назначены на 4 марта. Решающий матч состоится в апреле. Действующим обладателем трофея является "Валенсия".

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На стадии четвертьфинала из розыгрыша турнира выбыли "Барселона" и мадридский "Реал". В своих матчах, состоявшихся накануне, 6 февраля, сине-гранатовые и "сливочные" проиграли "Атлетику" (0:1) и "Реалу Сосьедад" (3:4) соответственно. "Гранада" оказалась сильнее "Валенсии" (2:1), "Мирандес" — "Вильярреала" (4:2).

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