Без Реала и Барселоны: результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Итоги жеребьёвки:
"Реал Сосьедад" — "Мирандес"
"Атлетик" (Бильбао) — "Гранада"
Первые полуфинальные матчи пройдут 12 февраля. Ответные встречи назначены на 4 марта. Решающий матч состоится в апреле. Действующим обладателем трофея является "Валенсия".
На стадии четвертьфинала из розыгрыша турнира выбыли "Барселона" и мадридский "Реал". В своих матчах, состоявшихся накануне, 6 февраля, сине-гранатовые и "сливочные" проиграли "Атлетику" (0:1) и "Реалу Сосьедад" (3:4) соответственно. "Гранада" оказалась сильнее "Валенсии" (2:1), "Мирандес" — "Вильярреала" (4:2).