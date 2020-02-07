Скачать
Пятница, 07.02.2020
Далакян - Перес: результаты взвешивания (Видео)
Далакян - Перес: результаты взвешивания (Видео)
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Скандал в украинском баскетболе: операторы во время матча оскорбляли спортсменок
Скандал в украинском баскетболе: операторы во время матча оскорбляли спортсменок
Две украинки претендуют на звание лучших легкоатлеток января в Европе
Две украинки претендуют на звание лучших легкоатлеток января в Европе

В ПСЖ определились с будущим Тьяго Силвы

В ПСЖ определились с будущим Тьяго Силвы
16:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тьяго Силва покинет парижский клуб по итогам нынешнего сезона.

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва, вероятно, покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство команды хочет расстаться с игроком летом после истечения контракта футболиста. Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо намерен освободить зарплатную ведомость, несмотря на желание футболиста остаться в клубе.

Ранее агент игрока сообщил, что клуб не предложил его клиенту новый контракт. Нынешнее соглашение бразильца истекает ближайшим летом.

В ПСЖ назревает скандал: Тухель поссорился с главной звездой клуба

Тьяго Силва перешёл в "ПСЖ" летом 2012 года из "Милана". Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне 35-летний бразилец принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Тьяго Силва, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
02 Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться
03 Динамо - Стремсгодсет: видео голов
04 Динамо разгромило Стремсгодсет, Де Пена забил со своей половины поля (Видео)
05 Лидер Ман Сити получил тяжелую травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь