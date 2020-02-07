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Месси получает почти в два раза больше Роналду

Месси получает почти в два раза больше Роналду
17:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает оставаться самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, по контракту с каталонским клубом зарплата аргентинца составляет € 8,3 млн в месяц до вычета налогов.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает Криштиану Роналду. В "Ювентусе" португалец зарабатывает € 4,5 млн в месяц. На третьем месте — форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар с зарплатой € 3 млн в месяц. В пятёрку также входят форварды "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть менее € 3 млн в месяц.

Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться

Самым высокооплачиваемым игроком в Англии является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (€ 1,76 млн в месяц), в Германии — игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо, которые зарабатывают по € 1,66 млн в месяц.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, ФК Ювентус, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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