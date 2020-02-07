Испанский клуб таки накажут за оскорбление Зозули

Новости спорта:Клуб из пригорода Мадрида понесет наказание за оскорбление украинского футболиста.

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщает сайт федерации.

Решение вступило в силу. "Райо" получил штраф в размере 18 000 евро. Клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Также приостановленный матч 20-го тура второго испанского дивизиона (Сегунды) "Райо Вальекано" - "Альбасете", во время которого произошел инцидент с Зозулей, доиграют при пустых трибунах.

Напомним, после 26-го тура "Альбасете" набрал 28 очков и занимает девятнадцатое место в Сегунде. Это зона вылета.