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Динамо продало своего вингера в Парагвай

Динамо продало своего вингера в Парагвай
19:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес завершил свой переход в "Олимпию" из Асунсьона.

Официальный твиттер парагвайского клуба поприветствовал 25-летнего футболиста, отметив, что в жизни "есть мечты, которые сбываются".

В Парагвай Дерлис Гонсалес прилетел накануне ночью. В аэропорту Асунсьона его встречало множество поклонников "Олимпии", которые устроили фантастический прием новобранцу.

Ранее сообщалось, что "Олимпия" заплатит "Динамо" 5 миллионов долларов США за 50% экономических прав на футболиста.

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Напомним, в "Динамо" Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро. Провел за "бело-синих" 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами. Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Дерлис Гонсалес, Новости футболаэ, ФК Олимпия (Асунсьон).
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