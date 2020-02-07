Динамо продало своего вингера в Парагвай

Официальный твиттер парагвайского клуба поприветствовал 25-летнего футболиста, отметив, что в жизни "есть мечты, которые сбываются".
В Парагвай Дерлис Гонсалес прилетел накануне ночью. В аэропорту Асунсьона его встречало множество поклонников "Олимпии", которые устроили фантастический прием новобранцу.
Ранее сообщалось, что "Олимпия" заплатит "Динамо" 5 миллионов долларов США за 50% экономических прав на футболиста.
En la vida hay sueños.
De aquellos fugaces.
Sueños que traemos de origen, como pendientes.
Existen los posibles y otros que cuestan un poquito más.
¡Hay sueños que se hacen realidad!
Bienvenido a casa.
Bienvenido a tu #Olimpia, Derlis González.#SeamosLeyenda ⭐ pic.twitter.com/a1rNpUa6rG
— Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 7, 2020
Напомним, в "Динамо" Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро. Провел за "бело-синих" 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами. Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".