Динамо продало своего вингера в Парагвай

Новости спорта:Атакующий полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес завершил свой переход в "Олимпию" из Асунсьона.

Официальный твиттер парагвайского клуба поприветствовал 25-летнего футболиста, отметив, что в жизни "есть мечты, которые сбываются".

В Парагвай Дерлис Гонсалес прилетел накануне ночью. В аэропорту Асунсьона его встречало множество поклонников "Олимпии", которые устроили фантастический прием новобранцу.

Ранее сообщалось, что "Олимпия" заплатит "Динамо" 5 миллионов долларов США за 50% экономических прав на футболиста.

En la vida hay sueños. De aquellos fugaces.

Sueños que traemos de origen, como pendientes.

Existen los posibles y otros que cuestan un poquito más. ¡Hay sueños que se hacen realidad! Bienvenido a casa.

Bienvenido a tu #Olimpia, Derlis González.#SeamosLeyenda ⭐ pic.twitter.com/a1rNpUa6rG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 7, 2020

Напомним, в "Динамо" Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро. Провел за "бело-синих" 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами. Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".