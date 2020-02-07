Ярмоленко почти готов вернуться в игру

Новости спорта:Менеджер Дэвид Мойес уже рассчитывает на вингера Андрея Ярмоленко.

Украинский полузащитник лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко готовится к возвращению на поле.

Главный тренер команды Дэвид Мойес надеется, что Ярмоленко и другой травмированный футболист Фелипе Андерсон уже в ближайших матчах помогут клубу.

"Многие футболисты начинают набирать кондиции и вскоре смогут появиться на поле. Андерсон занимается несколько дней, а Андрей активно работает и готовится к возвращению", - приводит его слова ВВС.

Напомним, что хавбек продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года. Ранее появлялась информация, что английский клуб рассмотрит возможность продать Андрея уже летом этого года.