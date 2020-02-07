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Ярмоленко почти готов вернуться в игру

Ярмоленко почти готов вернуться в игру
20:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Менеджер Дэвид Мойес уже рассчитывает на вингера Андрея Ярмоленко.

Украинский полузащитник лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко готовится к возвращению на поле.

Главный тренер команды Дэвид Мойес надеется, что Ярмоленко и другой травмированный футболист Фелипе Андерсон уже в ближайших матчах помогут клубу.

"Многие футболисты начинают набирать кондиции и вскоре смогут появиться на поле. Андерсон занимается несколько дней, а Андрей активно работает и готовится к возвращению", - приводит его слова ВВС.

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Напомним, что хавбек продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года. Ранее появлялась информация, что английский клуб рассмотрит возможность продать Андрея уже летом этого года.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Дэвид Мойес, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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