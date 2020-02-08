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Барселона определилась с приоритетной трансферной целью

Барселона определилась с приоритетной трансферной целью
08:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Реал Сосьедада Виллиан Жозе может продолжить карьеру в каталонской команде.

В ближайшее время Испанская федерация футбола должна разрешить Барселоне подписать нападающего, сообщает Marca. Всему виной травмы группы атаки – Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Сообщается, что приоритетом Барселоны является Виллиан Жозе из Сосьедада. У 28-летнего футболиста есть опция выкупа 70 миллионов евро, но такая цена не устраивает каталонский клуб. Руководство Барселоны хочет сесть за стол переговоров и узнать, возможна ли сделка.

Также в сфере интересов находятся Лукас Перес из Алавеса и Лорен Морон из Бетиса.

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В текущем сезоне Виллиан Жозе забил 8 голов в 21 матче Примеры.

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ФК Барселона, Футбол, ФК Реал Сосьедад, Новости футбола, Виллиан Жозе.
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