Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)

Возлюбленная нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, стала ведущей одного из вечеров музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо. Об этом сообщает The Sun.

По ходу мероприятия девушка несколько раз меняла свои наряды, а в конце вечера исполнила страстное танго вместе с партнером.

После танца девушка спустилась к зрителям и поцеловала сидевшего в зале Криштиану. Футболист в ответ подарил ей цветы.

Cristiano Ronaldo with his wife Georgina Rodriguez kissing each other after she danced in Sanremo tonight . pic.twitter.com/jjYwGAauID

— @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 6, 2020