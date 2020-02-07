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Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)

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Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
21:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду был в восторге от танца своей девушки.

Возлюбленная нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, стала ведущей одного из вечеров музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо. Об этом сообщает The Sun.

По ходу мероприятия девушка несколько раз меняла свои наряды, а в конце вечера исполнила страстное танго вместе с партнером.

После танца девушка спустилась к зрителям и поцеловала сидевшего в зале Криштиану. Футболист в ответ подарил ей цветы.

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Напомним, Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Джорджина Родригес, Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо.
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