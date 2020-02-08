Роуз: Моуринью не дал мне ни единого шанса

Новости спорта:Защитник Тоттенхэма Данни Роуз рассказал о совместной работе с португальским специалистом.

Данни Роуз рассказал, что хотел играть за Тоттенхэм и лично за Жозе Моуринью, однако 57-летний специалист не дал ему шанса проявить себя.

"Я понимаю, что у меня не было шансов, которые давали другим защитникам. Я хотел играть за Тоттенхэм и за него лично. Через месяц я понял – шансов у меня не будет. Стало сложно показывать себя на тренировках".

"Хоть мы и не выстроили отношения, я его уважаю и его работу. Он принял клуб, который отставал от ТОП-4 на 12 очков, а теперь "шпоры" значительно сократили отрыв", — приводит слова Данни Роуза BBC.

Ныне Роуз находится в Ньюкасле, за который будет выступать до конца сезона на правах аренды.