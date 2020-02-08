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Роуз: Моуринью не дал мне ни единого шанса

Роуз: Моуринью не дал мне ни единого шанса
08:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Тоттенхэма Данни Роуз рассказал о совместной работе с португальским специалистом.

Данни Роуз рассказал, что хотел играть за Тоттенхэм и лично за Жозе Моуринью, однако 57-летний специалист не дал ему шанса проявить себя.

"Я понимаю, что у меня не было шансов, которые давали другим защитникам. Я хотел играть за Тоттенхэм и за него лично. Через месяц я понял – шансов у меня не будет. Стало сложно показывать себя на тренировках".

"Хоть мы и не выстроили отношения, я его уважаю и его работу. Он принял клуб, который отставал от ТОП-4 на 12 очков, а теперь "шпоры" значительно сократили отрыв", — приводит слова Данни Роуза BBC.

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Ныне Роуз находится в Ньюкасле, за который будет выступать до конца сезона на правах аренды.

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ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола, Данни Роуз.
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