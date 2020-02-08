Пике: Игроки Барселоны едины как никогда

Новости спорта:Жерар Пике считает, что в команде сохраняется хорошая атмосфера.

Защитник Барселоны Жерар Пике заявил, что между игроками нет никаких конфликтов, несмотря на недавний скандал в клубе.

"Сейчас не лучший момент, чтобы копаться в грязи. В нашей раздевалке сохраняется полное единство. Мы обсуждали ситуацию и считаем, что играли хорошо, несмотря на весь шум.

Мы знаем, что у нас все хорошо получается и что мы должны продолжать. Мы построили этот клуб на победах и должны продолжать в том же духе. Мы играем лучше, мы привыкаем к идеям тренера и мы едины в раздевалке как никогда, могу уверить", – рассказал Пике в интервью изданию Sport.

Ранее сообщалось, что у Месси и тер Штегена произошел конфликт на тренировке.