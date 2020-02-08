Рамос во время матча Кубка Испании обозвал Эдегора

Новости спорта:Серхио Рамос повздорил с Мартином Эдегором.

Во время матча 1/4 финала Кубка Испании между "Реалом" и "Реалом Сосьедад" капитан "сливочных" Серхио Рамос словесно оскорбил полузащитника "Реала Сосьедад" Мартина Эдегора. Об этом сообщает El Chiringuito.

Согласно информации источника, в одном из эпизодов встречи 21-летний хавбек басков совершил фол на защитнике мадридской команды. Рамос остался этим недоволен, после чего сказал в адрес норвежца: "Эй, Эдегор! Сукин ты сын".

Матч между "Реалом" и "Реалом Сосьедад" завершился проигрышем столичной команды со счётом 3:4. На счету Эдегора один мяч в ворота соперников.

Норвежский полузащитник выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Права на игрока принадлежат "Реалу".