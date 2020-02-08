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Кавани отказал Барселоне

Кавани отказал Барселоне
10:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эдинсон Кавани этой зимой мог оказаться в каталонском суперклубе.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани мог перейти в "Барселону", сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, перед закрытием трансферного окна сине-гранатовые предприняли попытку заполучить уругвайца.

Однако тот отклонил предложение каталонского клуба, так как ему был предложен краткосрочный контракт. Отмечается, что 32-летний нападающий планирует следующим летом на правах свободного агента перейти в "Атлетико", который был заинтересован в его трансфере в январе.

Барселона определилась с приоритетной трансферной целью

В этом сезоне Кавани принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету форварда 5 забитых мячей и одна результативная передача. За "Пари Сен-Жермен" уругваец выступает с 2013 года. Он также играл за "Наполи", "Палермо" и "Данубио".

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Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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