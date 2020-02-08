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Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере

Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере
11:52 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:"Виссел Кобе" в матче Суперкубка Японии обыграл чемпиона страны — "Йокогаму".

Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В экстратайме команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки "Виссел Кобе" — 3:2.

Интересно, что в серии послематчевых пенальти футболисты реализовали первые четыре 11-метровых удара. Однако после этого не было забито девять ударов подряд.

В составе "Виссел Кобе" весь матч отыграл легенда "Барселоны" Андрес Иньеста. На 53-й минуте встречи он получил предупреждение, а в серии послематчевых пенальти реализовал первый удар команды. Это 37-й трофей в карьере 35-летнего испанца.

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CAMPEONES #2 #37

Публикация от Andres Iniesta (@andresiniesta8)

В списке самых титулованных футболистов в истории он уступает только бразильцу Дани Алвесу, на счету которого 40 побед в турнирах за клубы и сборную.

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Футбол, Андрес Иньеста, Новости футбола, Суперкубок Японии.
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