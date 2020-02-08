Луческу в ближайшее время может получить должность в Бешикташе

Новости спорта:Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу может получить должность спортивного директора Черных орлов.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассматривает предложение стать спортивным директором "Бешикташа".

74-летний румын уже получил приглашение посетить ближайший домашний матч "Бешикташа" против команды "Газишехир Газиантеп", который состоится сегодня, 8 февраля.

Ожидается, что после игры Луческу обговорит детали потенциального сотрудничества с президентом "Бешикташа" Ахметом Нур Чеби. Окончательное решение румынский специалист должен будет принять до понедельника.

В случае, если Луческу примет предложение о работе в "Бешикташе", его главными задачами будут вопросы реформирования клубной инфраструктуры, а также привлечения молодых и перспективных легионеров в команду с целью дальнейшей их выгодной перепродажи. В частности, ранее уже сообщалось, что боссы "черных орлов" хотели бы, чтобы Луческу выстроил в их клубе систему, как в "Шахтере".