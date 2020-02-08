Скачать
Суббота, 08.02.2020
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
UFC 247: результаты взвешивания (Видео)
UFC 247: результаты взвешивания (Видео)
Шикарный дубль Барроу - в обзоре матча Рома - Болонья (Видео)
Шикарный дубль Барроу - в обзоре матча Рома - Болонья (Видео)
Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере
Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере

Луческу в ближайшее время может получить должность в Бешикташе

Луческу в ближайшее время может получить должность в Бешикташе
12:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу может получить должность спортивного директора Черных орлов.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассматривает предложение стать спортивным директором "Бешикташа".

74-летний румын уже получил приглашение посетить ближайший домашний матч "Бешикташа" против команды "Газишехир Газиантеп", который состоится сегодня, 8 февраля.

Ожидается, что после игры Луческу обговорит детали потенциального сотрудничества с президентом "Бешикташа" Ахметом Нур Чеби. Окончательное решение румынский специалист должен будет принять до понедельника.

Месси получает почти в два раза больше Роналду

В случае, если Луческу примет предложение о работе в "Бешикташе", его главными задачами будут вопросы реформирования клубной инфраструктуры, а также привлечения молодых и перспективных легионеров в команду с целью дальнейшей их выгодной перепродажи. В частности, ранее уже сообщалось, что боссы "черных орлов" хотели бы, чтобы Луческу выстроил в их клубе систему, как в "Шахтере".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кубок Федерации: Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
02 Усик показал свою подготовку к Чисоре (Видео)
03 Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
04 Роналду забронировал целый ресторан, но не пришел
05 "Слишком старый": В Баварии исключили возможность трансфера Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь