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Бербатов: Пусть Месси стирает грязное белье у себя дома

Бербатов: Пусть Месси стирает грязное белье у себя дома
13:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Болгарин резко отреагировал на конфликт в Барселоне.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма и сборной Болгарии Димитр Бербатов прокомментировал конфликт Лионеля Месси и Эрика Абидаля.

"Пусть Месси стирает грязное белье у себя дома. Разногласия и конфликты бывают в любой команде, но все должны отстаивать ее честь и историю.

Ссоры публично из клуба никто не должен выносить. Мы с Абидалем играли за Монако, и меня разозлили реплики Месси в его адрес. А журналисты этим пользуются", - казал Бербатов в интервью AS.

Месси получает почти в два раза больше Роналду

Напомним, между Эриком Абидалем и Лео Месси произошел словесный конфликт, в ходе которого француз призвал аргентинца назвать немотивированных футболистов.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, Лионель Месси, Футбол, Эрик Абидаль, Новости футбола.
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