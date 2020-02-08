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Присутствие Ибрагимовича сделает матч Интер - Милан более ярким

Присутствие Ибрагимовича сделает матч Интер - Милан более ярким
16:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Наставник Интера Антонио Конте в предвкушении миланского дерби.

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Италии с «Миланом».

«Нынешний „Милан“, безусловно, заслуживает больше очков, чем имеет на данный момент. Это отличная команда с такими игроками, как Ибрагимович, который привносит уверенность и опыт в этот коллектив. Думаю, присутствие Ибрагимовича сделает игру ещё более яркой. Я всегда рад встрече с лучшими. Верю, что наша встреча станет сильным эмоциональным моментом и для Златана.

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У дерби есть свои подводные камни, поэтому мы должны быть полностью сконцентрированными. Уверен, по ходу встречи появятся дополнительные трудности, но мы должны сосредоточиться на себе», — приводит слова Конте Football Italia.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Антонио Конте.
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