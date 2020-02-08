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Коронавирус помешает новичку Манчестер Юнайтед присоединится к команде

Коронавирус помешает новичку Манчестер Юнайтед присоединится к команде
16:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Нападающий Одион Игало из-за эпидемии может не пересечь британскую границу.

Нигерийский форвард Одион Игало не поможет Манчестер Юнайтед на испанском тренировочном сборе, утверждает Sky Sports.

Руководство "манкунианцев" из-за эпидемии коронавируса считает, что у форварда могут возникнуть некоторые проблемы с пересечением границы. Правительство Великобритании из-за вспышки нового вида вируса может ужесточить проезд для тех, кто посещал Китай в течение последних двух недель.

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Отметим, что Одион перешел в МЮ из Шанхая на правах аренды, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Дебют футболиста может состояться уже 17 февраля, в 26-м туре АПЛ, в поединке против лондонского Челси.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Коронавирус, Одион Игало.
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