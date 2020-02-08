Коронавирус помешает новичку Манчестер Юнайтед присоединится к команде

Новости спорта:Нападающий Одион Игало из-за эпидемии может не пересечь британскую границу.

Нигерийский форвард Одион Игало не поможет Манчестер Юнайтед на испанском тренировочном сборе, утверждает Sky Sports.

Руководство "манкунианцев" из-за эпидемии коронавируса считает, что у форварда могут возникнуть некоторые проблемы с пересечением границы. Правительство Великобритании из-за вспышки нового вида вируса может ужесточить проезд для тех, кто посещал Китай в течение последних двух недель.

Отметим, что Одион перешел в МЮ из Шанхая на правах аренды, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Дебют футболиста может состояться уже 17 февраля, в 26-м туре АПЛ, в поединке против лондонского Челси.