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Ребров - о венгерском гражданстве Харатина

Ребров - о венгерском гражданстве Харатина
18:39 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Наставник «Ференцвароша» - о возможной смене гражданства Игорем Харатиным.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что его подопечный Игорь Харатин хочет принять венгерское гражданство: 

– В венгерских и украинских СМИ сейчас много внимания уделяют Игорю Харатину, которого хотят заиграть за сборную соседней страны. Что вы думаете по этому поводу?

– Жаль, что СМИ выдергивают мнения отдельных болельщиков и бросают их на обсуждение общественности, не владея полной информацией. 

Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны. Я ему так и сказал: «Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем». 

К тому же со следующего сезона в чемпионате Венгрии отменяется лимит на легионеров, поэтому менять паспорт Харатин планирует уж точно не в корыстных целях. Игорю здесь нравится, он хочет жить в Будапеште.

- Тренеры венгерской сборной проявляют к нему интерес?

– Да, со мной разговаривали по этому поводу. Главный тренер Марко Росси ищет усиление команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Моя позиция и позиция Игоря ему импонируют.

Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты соответствуешь требованиям, разговоры о сборной.

– А в национальную команду Украины из «Ференцвароша» можно попасть?

– Можно. В моем представлении и Игорь Харатин, и Александр Зубков прогрессируют, растут в игровом плане. Но я не могу сказать, готовы ли они к требованиям сборной, потому что эти требования выдвигает тренерский штаб национальной команды.

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Мы разговаривали на эту тему с Андреем Шевченко, и это уже его прерогатива, вызывать футболистов или нет. Я могу только дать оценку состоянию игроков, с которыми работаю.

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Сборная Украины, УПЛ, Сергей Ребров, Чемпионат Венгрии.
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