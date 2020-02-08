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Шахтер одержал волевую победу над Олимпией (Видео)

Шахтер одержал волевую победу над Олимпией (Видео)
20:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Футболисты донецкого "Шахтера" провели 8 февраля очередной спарринг на втором турецком сборе.

На арене Regnum Sports Center города Белек подопечные Луиша Каштру вырвали победу у словенской "Олимпии" из Любляны - 3:1.

"Горняки" все свои мячи забили в конце матча. Отличились Алан Патрик (82-я минута), Евгений Коноплянка (89) и Жуниор Мораес (90+1). У словенцев гол в активе Анте Вукушича (27).

В предыдущих матчах донетчане обыграли клуб "Македония Герче Петров" (Скопье, Северная Македония) - 2:0 и разошлась миромс датской командой "Сеннерйюск" (Гадерслев) - 2:2.

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9 февраля соперником "Шахтера" на турецком сборе будет латвийский "Вентспилс".

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Луиш Каштру.
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