Зидан vs Бэйл: тренер отреагировал на слухи о конфликте

Новости спорта:Французский специалист высказался о будущем валлийского форварда.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с нападающим Гаретом Бэйлом, который в последнее время не попадает в заявку команды.

"В данный момент я доволен всеми своими футболистами. В составе 25 игроков, и накануне каждого матча я должен назвать заявку. Проблем нет. Гарет входит в наши планы и продолжает подготовку к играм.

Гарет покинул стадион до окончания матча? Я не думаю, что это неуважительно. Он хочет быть здесь, играть с нами и бороться за место в составе. Да, иногда он не попадает в состав, но это ни о чем не говорит. Бэйл останется до 2022 года. Так написано в его контракте, он не хочет уходить", - приводит слова Зидана AS.

В текущем сезоне валлийский форвард отыграл во всех турнирах 14 матчей, забив два гола и отдав два ассиста. При этом в последних четырех играх Гарет участия не принимал.

Ранее сообщалось, что Бэйл не досмотрел матч своей команды с Реал Сосьедад, покинув стадион на 82-й минуте встречи.