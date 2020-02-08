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Зидан vs Бэйл: тренер отреагировал на слухи о конфликте

Зидан vs Бэйл: тренер отреагировал на слухи о конфликте
20:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Французский специалист высказался о будущем валлийского форварда.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с нападающим Гаретом Бэйлом, который в последнее время не попадает в заявку команды.

"В данный момент я доволен всеми своими футболистами. В составе 25 игроков, и накануне каждого матча я должен назвать заявку. Проблем нет. Гарет входит в наши планы и продолжает подготовку к играм.

Гарет покинул стадион до окончания матча? Я не думаю, что это неуважительно. Он хочет быть здесь, играть с нами и бороться за место в составе. Да, иногда он не попадает в состав, но это ни о чем не говорит. Бэйл останется до 2022 года. Так написано в его контракте, он не хочет уходить", - приводит слова Зидана AS.

В текущем сезоне валлийский форвард отыграл во всех турнирах 14 матчей, забив два гола и отдав два ассиста. При этом в последних четырех играх Гарет участия не принимал.

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Ранее сообщалось, что Бэйл не досмотрел матч своей команды с Реал Сосьедад, покинув стадион на 82-й минуте встречи.

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Футбол, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид, Гаррет Бейл.
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