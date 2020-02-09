Роналду забил, но Ювентус проиграл Вероне в Серии А (Видео)

Новости спорта:"Интер" может догнать "Ювентус", если победит в миланском дерби.

"Ювентус" в матче 23-го тура чемпионата Италии (Серии А) на выезде сенсационно уступил "Вероне" 1:2.

"Ювентус" вышел вперед после перерыва, когда отличился Роналду. Португалец забил в десятом матче Серии А подряд. Однако "Верона" сумела не только отыграться, но и выиграть. Победу хозяевам принесли бывшие игроки "Милана" - Борини и Паццини, который реализовал пенальти. 2:1 - победа "Вероны".

Видеообзор матча:

"Ювентус" потерпел третье поражение в Серии А, однако остался на первом месте. Отрыв от "Интера" составляет три очка. "Интер" в 23-м туре сыграет 9 февраля в дерби против "Милана".