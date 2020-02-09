Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Барселона пыталась вернуть Иньесту
Барселона пыталась вернуть Иньесту
Далакян - Перес. Видео боя
Далакян - Перес. Видео боя
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала лучший результат сезона в мире
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала лучший результат сезона в мире
Украинка Калинина пробилась в финал теннисного турнира в США
Украинка Калинина пробилась в финал теннисного турнира в США

Роналду забил, но Ювентус проиграл Вероне в Серии А (Видео)

Роналду забил, но Ювентус проиграл Вероне в Серии А (Видео)
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Интер" может догнать "Ювентус", если победит в миланском дерби.

"Ювентус" в матче 23-го тура чемпионата Италии (Серии А) на выезде сенсационно уступил "Вероне" 1:2.

"Ювентус" вышел вперед после перерыва, когда отличился Роналду. Португалец забил в десятом матче Серии А подряд. Однако "Верона" сумела не только отыграться, но и выиграть. Победу хозяевам принесли бывшие игроки "Милана" - Борини и Паццини, который реализовал пенальти. 2:1 - победа "Вероны".

Видеообзор матча:

Роналду забронировал целый ресторан, но не пришел

"Ювентус" потерпел третье поражение в Серии А, однако остался на первом месте. Отрыв от "Интера" составляет три очка. "Интер" в 23-м туре сыграет 9 февраля в дерби против "Милана".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Верона, Верона - Ювентус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
02 Гол Малиновского принес Аталанте победу над Фиорентиной (Видео)
03 Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса
04 Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
05 Легендарный данк Коби Брайанта повторил его друг Леброн Джеймс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь