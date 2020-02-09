Соперник Шахтера по ЛЕ оступился в национальном чемпионате (Видео)

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08:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Пока "Шахтер" на сборе в Турции готовится к матчам плей-офф Лиги Европы, "Бенфика" держала серию игр без поражений и уверенно лидировала в чемпионате Португалии.

В субботу "Орлы" на выезде играли с "Порту". "Драконы" на своем поле победили 3:2, нанеся сопернику первое поражение с 5-го ноября (17 матчей). В чемпионате "Бенфика" не проигрывала с августа, когда уступила как раз "Порту".

"Орлы" все еще лидируют, но "Порту" сократил отставание до 4-х очков.

Первый матч "Шахтер" - "Бенфика" состоится 20-го февраля.

Порту - Бенфика 3:2

Голы: Оливейра, 10, Теллес, 38 (с пен), Диас, 44 (в свои ворота) - Винисиус, 18, 50

Порту: Марчесин, Корона, Пепе (Мбемба, 69), Маркано, Теллес, Отавио (Феррейра, 85), Оливейра, Урибе, Диас, Марега (Манафа, 81), Соареш

Бенфика: Влаходимос, Алмейда (Диего, 85), Рубен Диас, Ферро, Гримальдо, Вайгль (Самариа, 76), Таарабт (Сеферович, 66), Пицци, Чикиньо, Силва, Винисиус

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ФК Бенфика, ФК Порту, Футбол, Видео, Новости футбола, Порту - Бенфика.
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