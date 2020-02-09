Болельщики Вест Хэма проведут акцию против руководства клуба

Новости спорта:Фанатов не устраивает положение дел в клубе.

Фанаты английского Вест Хэма проведут акцию против нынешнего руководства клуба под названием "Хватит врать". Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, болельщики с баннерами придут на поединок АПЛ против Ливерпуля и Саутгемптона, 29-го января.

Однако легенда клуба Стив Ломас призвал фанатов не протестовать против нынешних боссов команды.

"Я знаю, что они очень переживают за команду. От лица бывшего капитана команды я прошу отстать от руководства до конца текущего сезона.

Не нужно увольнять Дэвида Мойесса. Оставьте его и футболистов в покое", - сказал Ломас в интервью изданию.