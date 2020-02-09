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Капитан Астон Виллы согласился на переход в Манчестер Юнайтед

Капитан Астон Виллы согласился на переход в Манчестер Юнайтед
11:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джек Грилиш летом может пополнить ряды Красных Дьяволов.

Капитан бирмингемской "Астон Виллы" Джек Грилиш, выступающий на позиции атакующего полузащитника, дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед" предстоящим летом, сообщает Goal.

"Манчестер Юнайтед" пока не начинал официальных переговоров с "Астон Виллой" о трансфере 24-летнего англичанина. Стоимость хавбека оценивается в € 35 млн. Его контракт с клубом из Бирмингема рассчитан до 30 июня 2023 года.

По информации издания, Грилиш уже начал подыскивать дом в Манчестере, поскольку рассчитывает на долгосрочное сотрудничество. Ожидается, что в составе "красных дьяволов" Джек будет зарабатывать намного больше, чем в "Астон Вилле". Сейчас его оклад составляет £ 100 тыс. (примерно € 118 тыс.) в неделю.

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В нынешнем сезоне Грилиш забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

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ФК Астон Вилла, Футбол, Новости футбола, Джек Грилиш.
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