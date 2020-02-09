Шахтер благодаря пенальти одолел Вентспилс (Видео)

Новости спорта:Футболисты донецкого "Шахтера" провели заключительный спарринг на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

В воскресенье, 9 февраля, чемпионы Украины нанесли поражение латвийскому "Вентспилсу" - 1:0.

Бразильский полузащитник "горняков" Маркос Антонио открыл счет на 17-й минуте ударом с 11-метровой отметки.

В предыдущих матчах в Белеке донетчане обыграли клуб "Македония Герче Петров" (Скопье, Северная Македония) - 2:0, разошлись миром с датской командой "Сеннерйюск" (Гадерслев) - 2:2 и одержали волевую победу над словенской "Олимпией" из Любляны - 3:1.

Видео победного гола Маркоса Антонио:

Напомним, 20 и 27 февраля "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" из Лиссабона в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.