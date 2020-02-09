Экс-форвард Шахтера хочет покинуть Китай из-за коронавируса

Новости спорта:Марсело Морено намерен вернуться в Южную Америку.

Боливийский нападающий "Шицзячжуан Эвер Брайт" Марсело Морено, известный в Украине по играм за "Шахтер", ищет пути отъезда из Китая из-за распространяющегося по стране коронавируса 2019-nCoV.

Заинтересованность в услугах 32-летнего нападающего проявляет его бывший клуб "Крузейро", инвесторы которого уже активно оценивают возможность подписания контракта с Морено.

Проблемой по переезду Морено из Китая в Бразилию может стать высокий уровень зарплаты футболиста. По неофициальной информации, в нынешнем клубе боливиец получает порядка 360 тысяч евро в месяц, что является неподъемной суммой для "Крузейро".

Не исключено, что Марсело Морено согласует с китайским клубом вопрос расторжения контракта, либо же вернется в Бразилию на правах аренды.

В минувшем сезоне Марсело Морено провел 12 матчей во втором по силе дивизионе чемпионата Китая, отличившись в них 7 забитыми мячами.