Заря минимально обыграла клуб из Косово на сборах в Турции

Новости спорта:Мяч на счету игрока молодежной команды луганчан.

На сборе в Турции луганская Заря добыла минимальную победу над Флямуртари из Косово — 1:0.

Единственный мяч в составе команды Виктора Скрипника забил Владимир Белоцерковец, первую часть сезона отыгравший в чемпионате U-21.

Уже завтра луганчане встретятся в очередном товарищеском поединке с Железничаром из Боснии и Герцеговины.

Заря идет на третьем месте Favbet Лиги. Первый матч после возобновления чемпионата Украины луганчане проведут 22 февраля на выезде против Мариуполя.

Товарищеский матч

Заря (Украина) — Флямуртари (Косово) 1:0 (0:0)

Гол: Белоцерковец, 74

Заря: Хмеловский, Каменюка, Вернидуб (Джоель Абу Ханна, 60), Поддубный, Иванисеня, Чайковский, Мильченко, Цыганикс, Лунев, Алефиренко, Белоцероковец