Заря минимально обыграла клуб из Косово на сборах в Турции

На сборе в Турции луганская Заря добыла минимальную победу над Флямуртари из Косово — 1:0.
Единственный мяч в составе команды Виктора Скрипника забил Владимир Белоцерковец, первую часть сезона отыгравший в чемпионате U-21.
Уже завтра луганчане встретятся в очередном товарищеском поединке с Железничаром из Боснии и Герцеговины.
Заря идет на третьем месте Favbet Лиги. Первый матч после возобновления чемпионата Украины луганчане проведут 22 февраля на выезде против Мариуполя.
Товарищеский матч
Заря (Украина) — Флямуртари (Косово) 1:0 (0:0)
Гол: Белоцерковец, 74
Заря: Хмеловский, Каменюка, Вернидуб (Джоель Абу Ханна, 60), Поддубный, Иванисеня, Чайковский, Мильченко, Цыганикс, Лунев, Алефиренко, Белоцероковец