Олимпик усилился экс-лидером Зари

Новости спорта:Экс-защитник луганской Зари Дмитрий Литвин перешел в донецкий Олимпик.

Донецкий Олимпик на своем официальном сайте сообщил о подписании бывшего защитника луганской Зари Дмитрия Литвина.

В нынешнем сезоне Литвин не провел ни одного матча за Зарю. Ранее украинский защитник выступал в Португалии за Авеш, Фаре, Реал Келуш и вторую команду Бенфики.

Помимо Олимпика, игрока также могли подписать и другие клубы УПЛ. Сообщалось об интересе со стороны Колоса и ПФК Львов.

Зимой Олимпик подписал вратаря Артема Кичака, защитника Ореста Лебеденко, полузащитников Тимура Чогадзе, Даниэла Романовского и Назара Вербного, форварда Максима Дегтярева, а также арендовал у Динамо защитника Никиту Кравченко.

Заря занимает третье место в украинской Премьер-лиге, отставая от второго Динамо на два очка и от лидирующего Шахтера на 16 очков.

В первом матче после зимнего перерыва команда Висенте Гомеса сыграет со Львовом.