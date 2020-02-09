Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Далакян - Перес. Видео боя
Далакян - Перес. Видео боя
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Кубок Федерации: расклады для сборной Украины
Кубок Федерации: расклады для сборной Украины

Олимпик усилился экс-лидером Зари

Олимпик усилился экс-лидером Зари
17:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Экс-защитник луганской Зари Дмитрий Литвин перешел в донецкий Олимпик.

Донецкий Олимпик на своем официальном сайте сообщил о подписании бывшего защитника луганской Зари Дмитрия Литвина.

В нынешнем сезоне Литвин не провел ни одного матча за Зарю. Ранее украинский защитник выступал в Португалии за Авеш, Фаре, Реал Келуш и вторую команду Бенфики.

Помимо Олимпика, игрока также могли подписать и другие клубы УПЛ. Сообщалось об интересе со стороны Колоса и ПФК Львов.

Заря минимально обыграла клуб из Косово на сборах в Турции

Зимой Олимпик подписал вратаря Артема Кичака, защитника Ореста Лебеденко, полузащитников Тимура Чогадзе, Даниэла Романовского и Назара Вербного, форварда Максима Дегтярева, а также арендовал у Динамо защитника Никиту Кравченко.

Заря занимает третье место в украинской Премьер-лиге, отставая от второго Динамо на два очка и от лидирующего Шахтера на 16 очков.

В первом матче после зимнего перерыва команда Висенте Гомеса сыграет со Львовом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Литвин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
02 Украинский гигант Выхрист забил соперника в первом раунде (Видео)
03 Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
04 Далакян - Перес. Видео боя
05 Выхрист - Мазаник. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь