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Каштру рассказал о подготовке Шахтера к матчам с Бенфикой

Каштру рассказал о подготовке Шахтера к матчам с Бенфикой
19:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Горняков впереди ожидает встреча с Бенфикой в ЛЕ.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о ситуации в команде после победы над Вентспилсом (1:0) в заключительном спарринге межсезонья. По словам португальца, мотивация на фоне усталости у игроков появится ближе к официальным матчам.

«Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Время до первой официальной игры у нас еще есть. Также появится мотивационная составляющая, ведь когда ты играешь на фоне усталости товарищеский матч, который не дает очков и где результат не так важен, порой тяжело найти должную мотивацию», — цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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«Планы? Вернемся, отдохнем один день, поработаем еще три, затем снова выходной. И финишная прямая: пять дней подготовки к официальному матчу.

Вакула, Кирюханцев и Бондаренко? Все проанализируем и примем решение. Нужно понять, какие опции есть в команде, сделать для каждого из игроков спортивный план. Мы хотим, чтобы наши футболисты росли, – выберем для этого оптимальный путь».

Шахтер провел четыре поединка во время февральского сбора. Помимо сегодняшнего успеха с Вентспилсом, 5 февраля Горняки сыграли два матча против Македонии ГП (2:0) и Сендерюске (2:2), а 8 февраля обыграли Олимпию (3:1).

В конце февраля Шахтер встретится с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 20 февраля в Харькове.

Горняки лидируют в турнирной таблице Favbet Лиги, имея преимущество над вторым Динамо в 14 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
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