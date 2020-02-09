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Ребров оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Ребров оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
17:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Сергей Ребров поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

«Важно, чтобы все лидеры подошли к турниру в хорошем состоянии. Думаю, головной боли сейчас хватает, но я надеюсь, что тот же Рома Яремчук и все остальные успеют восстановиться и набрать форму.

У ребят есть цель — сыграть на чемпионате Европы. Многие из них впервые поедут на такой форум.

Прогнозировать выступление команды Андрея Шевченко я не буду. В прошлом году все мы наслаждались не только результатами, но и игрой нашей сборной, и теперь важно все это сохранить и приумножить.

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Аппетит приходит во время еды. Правда, нужно понимать, что финальный раунд ЧЕ — это совсем другой уровень. Большой плюс, что сборная Украины почти наполовину составлена из футболистов, выступающих в европейских клубах. Так что этого чемпионата можно ждать с оптимизмом», — считает Ребров.

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Сборная Украины, Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола.
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