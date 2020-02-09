Динамо разгромило Борац на сборах в Турции

Динамо добыло очередную победу на учебно-тренировочном сборе в Турции. Киевляне уверенно расправились с Борацем — 4:1.
В первом тайме бело-синие вышли вперед благодаря голу Миколенко. После перерыва Динамо довело счет до разгромного — за киевский клуб забили легионеры Кадири, Соль и Де Пена.
Борац сумел провести лишь мяч престижа — Вранеш «с точки» переиграл Бойко.
Ранее Динамо обыграло словенскую Олимпию (5:0) и норвежский Стремсгодсет (3:0).
Свой следующий контрольный матч команда Алексея Михайличенко проведет против 11 февраля против БАТЭ.
Контрольный матч.
Динамо (Украина) — Боруц (Босния и Герцеговина) — 4:1 (1:0)
Голы: Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 — Вранеш, 70-пенальти.
Динамо (первый тайм): Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунн, Вербич, Русин.
Динамо (второй тайм): Бойко, Караваев, Сирота, Романчук, Пиварич, Андриевский, Кадири, Шапаренко (Мащенко, 57), Дуэлунн (Де Пена, 57), Соль.