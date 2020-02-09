Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Далакян - Перес. Видео боя
Далакян - Перес. Видео боя
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Кубок Федерации: расклады для сборной Украины
Кубок Федерации: расклады для сборной Украины

Динамо разгромило Борац на сборах в Турции

Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
20:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Киевляне добыли очередную легкую победу в Турции.

Динамо добыло очередную победу на учебно-тренировочном сборе в Турции. Киевляне уверенно расправились с Борацем — 4:1.

В первом тайме бело-синие вышли вперед благодаря голу Миколенко. После перерыва Динамо довело счет до разгромного — за киевский клуб забили легионеры Кадири, Соль и Де Пена.

Борац сумел провести лишь мяч престижа — Вранеш «с точки» переиграл Бойко.

Ранее Динамо обыграло словенскую Олимпию (5:0) и норвежский Стремсгодсет (3:0).

Каштру рассказал о подготовке Шахтера к матчам с Бенфикой

Свой следующий контрольный матч команда Алексея Михайличенко проведет против 11 февраля против БАТЭ.

Контрольный матч.

Динамо (Украина) — Боруц (Босния и Герцеговина) — 4:1 (1:0)

Голы: Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 — Вранеш, 70-пенальти.

Динамо (первый тайм): Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунн, Вербич, Русин.

Динамо (второй тайм): Бойко, Караваев, Сирота, Романчук, Пиварич, Андриевский, Кадири, Шапаренко (Мащенко, 57), Дуэлунн (Де Пена, 57), Соль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
02 Украинский гигант Выхрист забил соперника в первом раунде (Видео)
03 Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
04 Далакян - Перес. Видео боя
05 Выхрист - Мазаник. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь