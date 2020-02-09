Динамо разгромило Борац на сборах в Турции

Новости спорта:Киевляне добыли очередную легкую победу в Турции.

Динамо добыло очередную победу на учебно-тренировочном сборе в Турции. Киевляне уверенно расправились с Борацем — 4:1.

В первом тайме бело-синие вышли вперед благодаря голу Миколенко. После перерыва Динамо довело счет до разгромного — за киевский клуб забили легионеры Кадири, Соль и Де Пена.

Борац сумел провести лишь мяч престижа — Вранеш «с точки» переиграл Бойко.

Ранее Динамо обыграло словенскую Олимпию (5:0) и норвежский Стремсгодсет (3:0).

Свой следующий контрольный матч команда Алексея Михайличенко проведет против 11 февраля против БАТЭ.

Контрольный матч.

Динамо (Украина) — Боруц (Босния и Герцеговина) — 4:1 (1:0)

Голы: Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 — Вранеш, 70-пенальти.

Динамо (первый тайм): Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунн, Вербич, Русин.

Динамо (второй тайм): Бойко, Караваев, Сирота, Романчук, Пиварич, Андриевский, Кадири, Шапаренко (Мащенко, 57), Дуэлунн (Де Пена, 57), Соль.