Бензема стал лучшим ассистентом в истории Реала

Нападающий Реала Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура чемпионата Испании с Осасуной (4:1).
Это 132-й результативный пас французского форварда за "сливочных", что позволило ему стать лучшим ассистентом в истории клуба.
Прежним рекордсменом по этому показателю был экс-нападающий мадридцев Криштиану Роналду, который отметился 131 ассистом в составе клуба.
Напомним, Бензема присоединился к Реалу в 2009-м году. В текущем сезоне француз принял участие в 22 матчах за Реал, забив 13 голов и отдав 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что "королевский клуб" договорился о новом контракте с Бензема.