Бензема стал лучшим ассистентом в истории Реала

Новости спорта:Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура чемпионата Испании с Осасуной.

Нападающий Реала Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура чемпионата Испании с Осасуной (4:1).

Это 132-й результативный пас французского форварда за "сливочных", что позволило ему стать лучшим ассистентом в истории клуба.

Прежним рекордсменом по этому показателю был экс-нападающий мадридцев Криштиану Роналду, который отметился 131 ассистом в составе клуба.

Напомним, Бензема присоединился к Реалу в 2009-м году. В текущем сезоне француз принял участие в 22 матчах за Реал, забив 13 голов и отдав 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что "королевский клуб" договорился о новом контракте с Бензема.