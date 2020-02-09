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Бензема стал лучшим ассистентом в истории Реала

Бензема стал лучшим ассистентом в истории Реала
21:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура чемпионата Испании с Осасуной.

Нападающий Реала Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура чемпионата Испании с Осасуной (4:1).

Это 132-й результативный пас французского форварда за "сливочных", что позволило ему стать лучшим ассистентом в истории клуба.

Прежним рекордсменом по этому показателю был экс-нападающий мадридцев Криштиану Роналду, который отметился 131 ассистом в составе клуба.

Напомним, Бензема присоединился к Реалу в 2009-м году. В текущем сезоне француз принял участие в 22 матчах за Реал, забив 13 голов и отдав 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что "королевский клуб" договорился о новом контракте с Бензема.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема.
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