Интер обыграл Милан в феерическом матче

Новости спорта:Интер совершил фантастический камбэк в матче с Миланом.

«Интер» вернулся на первое место.

«Интер» победил «Милан» (4:2) в центральном матче 23-го тура чемпионата Италии (Серия А).

В конце первого тайма «Милан» забил дважды (отличились Ребич и Ибрагимович) и ушел на перерыв с комфортным преимуществом 2:0. Однако, во втором тайме «Интер» забил четыре мяча и победил. За «черно-синих» забивали Брозович, Весино, Де Врэй и Лукаку. 4:2 - эффектная победа «Интера».

После этой победы «Интер» набрал 54 очка и вернулся на первое место. Столько же очков у «Ювентуса», который опустился на вторую позицию.