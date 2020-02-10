Десна отправилась на второй сбор в Турцию: состав команды

Вчера, 9 февраля, Десна прибыла в Турцию, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор команды, сообщает официальный сайт клуба.
Второй сбор продлится до 20 февраля. За это время команда Александра Рябоконя проведет пять спаррингов. Из Турции Десна отправится в Харьков, где 23 февраля сыграет против Шахтера в 19-м туре УПЛ.
В Турцию отправились 25 футболистов команды. Среди них и зимние новички Десны — защитник Йоонас Тамм, полузащитники Леван Арвеладзе, Андрей Тотовицкий и Алексей Гуцуляк, нападающий Филипп Будковский.
Десна ушла на зимний перерыв на четвертой позиции Favbet Лиги. От идущего на втором месте Динамо команда Рябоконя отстает на три очка.
Вратари: Паст, Литовка
Защитники: Имереков, Западня, Гитченко, Тамм, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля
Полузащитники: Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Картушов, Старенький, Кузык, Гуцуляк, Белич, Тотовицкий
Нападающие: Будковский, Мочуляк, Демяненко, Шевцов, Филиппов, Хлебас