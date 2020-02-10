Десна отправилась на второй сбор в Турцию: состав команды

Новости спорта:Черниговская Десна начала второй тренировочный сбор в Турции.

Вчера, 9 февраля, Десна прибыла в Турцию, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор команды, сообщает официальный сайт клуба.

Второй сбор продлится до 20 февраля. За это время команда Александра Рябоконя проведет пять спаррингов. Из Турции Десна отправится в Харьков, где 23 февраля сыграет против Шахтера в 19-м туре УПЛ.

В Турцию отправились 25 футболистов команды. Среди них и зимние новички Десны — защитник Йоонас Тамм, полузащитники Леван Арвеладзе, Андрей Тотовицкий и Алексей Гуцуляк, нападающий Филипп Будковский.

Десна ушла на зимний перерыв на четвертой позиции Favbet Лиги. От идущего на втором месте Динамо команда Рябоконя отстает на три очка.

Вратари: Паст, Литовка

Защитники: Имереков, Западня, Гитченко, Тамм, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля

Полузащитники: Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Картушов, Старенький, Кузык, Гуцуляк, Белич, Тотовицкий

Нападающие: Будковский, Мочуляк, Демяненко, Шевцов, Филиппов, Хлебас