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Манчестер Сити отрицает интерес к Холанду

Манчестер Сити отрицает интерес к Холанду
11:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Английские СМИ активно нагнетают обстановку вокруг звезды Боруссии.

Манчестер Сити отрицает интерес к нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду, сообщает сайт Горожан.

В понедельник ряд английских СМИ опубликовали сообщения о том, что клуб контактировал с отцом футболиста, и в трансфере заинтересован тренер Сити Хосеп Гвардиола, как замене Серхио Агуэро.

Это вынудило команду дать заявление о слухах, в котором клуб отрицает интерес главного тренера команды в норвежском форварде.

Эрлинг Холанд перешел в Боруссию Д в декабре прошлого года, и в пяти матчах за Шмелей забил восемь голов. Норвежец установил рекорд Бундеслиги, забив семь голов за 136 минут.

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Манчестер Сити вчера перенес на неопределенный срок матч против Вест Хэма из-за шторма, обрушившегося на побережье Великобритании. Горожане занимают второе место АПЛ, отставая от Ливерпуля на 22 очка.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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