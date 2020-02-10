Манчестер Сити отрицает интерес к Холанду

Новости спорта:Английские СМИ активно нагнетают обстановку вокруг звезды Боруссии.

Манчестер Сити отрицает интерес к нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду, сообщает сайт Горожан.

В понедельник ряд английских СМИ опубликовали сообщения о том, что клуб контактировал с отцом футболиста, и в трансфере заинтересован тренер Сити Хосеп Гвардиола, как замене Серхио Агуэро.

Это вынудило команду дать заявление о слухах, в котором клуб отрицает интерес главного тренера команды в норвежском форварде.

Эрлинг Холанд перешел в Боруссию Д в декабре прошлого года, и в пяти матчах за Шмелей забил восемь голов. Норвежец установил рекорд Бундеслиги, забив семь голов за 136 минут.

Манчестер Сити вчера перенес на неопределенный срок матч против Вест Хэма из-за шторма, обрушившегося на побережье Великобритании. Горожане занимают второе место АПЛ, отставая от Ливерпуля на 22 очка.