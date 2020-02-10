"Очень важный гол": Тухель похвалил Кавани

Новости спорта:Уругваец не забивал в чемпионате с августа.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Томас Тухель доволен прогрессом нападающего Эдинсона Кавани.

«Конкуренция на позиции форварда очень хороша. Вы видите, насколько Эди стал сильнее на тренировках. Сегодняшняя игра стала продолжением того, что он отрабатывал на занятиях. Он забил важный гол для команды, и это также хорошо и для него.

Мы полностью контролировали игру. Но после третьего гола, может быть, подумали, что все уже решено. Пропустив в ответ два мяча мы показали характер, добившись четвертого гола. Сегодня мы были лучшей командой, но рано поверили в конец игры», — цитирует слова тренера парижан France Football.

Эдинсон Кавани вышел на замену в матче против Лиона на 77 минуте. Парижане по ходу игры вели со счетом 3:0, но пропустили два мяча. Кавани через две минуты после своего выхода забил четвертый гол команды и установил окончательный счет.

Уругваец не забивал в чемпионате с августа 2019 года, когда смог отличиться в матче против Ренна. В январе Кавани хотел покинуть команду, но мадридский Атлетико не смог договориться с ПСЖ об окончательной сумме трансфера.

ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1 — у парижан 61 очко, отрыв от Марселя составляет 12 очков. Лион занимает девятую позицию.

В следующем туре ПСЖ на выезде 15 февраля сыграет против Амьена, а Лион на следующий день дома примет Страсбур.