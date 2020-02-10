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Ливерпуль намерен вернуть свою звезду

Ливерпуль намерен вернуть свою звезду
11:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ливерпуль хочет вернуть в свой состав Филиппе Коутиньо.

Полузащитник Байера Кай Хаверц является главной трансферной целью для Ливерпуля на лето, а в качестве запасного варианта мерсисайдцы рассматривают Филиппе Коутиньо, утверждает AS.

27-летний Коутиньо за пять лет в Ливерпуле вырос с молодого таланта до суперзвезды футбола. После этого зимой 2018 бразилец перебрался в Барселону за 145 млн евро.

Однако Филиппе не сумел раскрыться на Камп Ноу и нынешний сезон проводит в аренде в Баварии. У мюнхенцев есть право выкупа игрока за 120 млн евро, однако вряд ли они им воспользуются.

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Предполагается, что Барселона готова снизить запросы, чтобы расстаться с бразильцем.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо, Кай Хаверц.
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