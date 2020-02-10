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Фред рассказал о методике тренировок Сульшера

Фред рассказал о методике тренировок Сульшера
12:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Полузащитник МЮ Фред прокомментировал ситуацию внутри команды.

Бразилец Фред, выступающий в полузащите Манчестер Юнайтед высказался о главном тренере "красных дьяволов" Уле Гуннаре Сульшере, а также рассказал о ситуации внутри команды и отношении между игроками.

"Нам сейчас многого не хватает. В первую очередь - креатива, особенно в полузащите. Некоторые игроки иногда хотят все сделать в одиночку.

Мы должны совершенствоваться как команда. Нам не хватает сплоченности, у нас много проблем внутри, много дискуссий. У каждой команды есть такие проблемы, но в нашем случае эта проблема очень большая. Тщеславие - это еще одна проблема. Нам нужно все это оставить и просто выходить на поле.

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Мы много говорим в раздевалке, а должны больше общаться на поле, сосредоточиться и сфокусироваться на своих основных задачах - стать лучше и вернуть команду к победам. Мы должны быть на вершине.

Сульшер - хороший человек и тренер. Его методика работы для нас новая. Он еще молодой и у него есть как положительные, так и отрицательные стороны, но он растет и поможет нам завоевать титулы", - цитирует Фреда Todomercadoweb.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Фред.
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