Пикфорд - о частой критике в свой адрес: Я просто игрок сборной Англии

Новости спорта:Джордан Пикфорд считает, что повышенная критика в его адрес связана с тем, что он игрок сборной Англии.

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд считает, что повышенная критика в его адрес связана с тем, что он игрок сборной Англии.

«Все почему-то ненавидят тебя по любым причинам, это часть того, что ты являешься игроком сборной. Посмотрите на Джо Харта, когда он был первым номером сборной, его регулярно критиковали.

Я должен научиться жить с этим. Я знаю свои сильные стороны, на что я способен.

Все поддерживают в сборной, но стоит вернуться в клуб, тебя начинают унижать. Как человек, я не позволяю этому влиять на себя.

В матче с Пэлас моя нога застряла, я не мог ее вытащить. Мяч следовало отбивать ногой, но мне пришлось ловить руками, и я пропустил. Хорошо, что я не порвал кресты в том эпизоде», — цитирует слова голкипера сборной Англии BBC Sport.

Эвертон победил Кристал Пэлас со счетом 3:1 в 26 туре АПЛ. Единственный гол гости забили после ошибки Пикфорда, которой воспользовался Кристиан Бентеке.

Эвертон занимает 7-е место АПЛ, набрав 36 очков. Следующий матч команда Карло Анчелотти сыграет 23 февраля против Арсенала.